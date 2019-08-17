أرسنال يُمتع ويُسقط بيرنلي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي أرسنال، اليوم، من الفوز على نادي بيرنلي بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ومنذ بداية الشوط الأول من المباراة، ويُقدم نادي أرسنال كرة جميلة وقاتل بكل قوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول عبر الجابوني بيير أوباميانج أو الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وقاتل نادي أرسنال، حتى تمكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت من إحراز الهدف الأول للجانرز في الدقيقة الثالثة عشرة بطريقة جميلة، وسط تخبط دفاعي من لاعبي بيرنلي.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة أرسنال وبيرنلي، نجح نادي بيرنلي في إضافة هدف التعادل عبر اللاعب آشلي بارنس في الدقيقة الثالثة والأربعين، وسط ارتباك دفاعي من لاعبي أرسنال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وبيرنلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة أرسنال وبيرنلي، استمر الجانرز في تقديم كرة قدم ممتعة؛ وذلك أملًا في إحراز الهدف الثاني.

وصنع اللاعب الإسباني داني سيبايوس كرة الهدف الثاني لـ أرسنال والذي تم إحرازه عبر الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة الخامسة والستين.

نجح أرسنال في الحفاظ على تقدمه، لتنتهي المباراة بفوز الجانرز بثنائية مقابل هدف، ويحصد أرسنال ثلاث نقاط مهمة في ظل سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويذكر أن اللاعب المصري محمد النني غاب عن فريقه أرسنال أمام بيرنلي، كذلك غاب الألمانيين شكودران موستافي ومسعود أوزيل عن الجانرز أمام بيرنلي.

أُقيمت مباراة أرسنال وبيرنلي على ملعب الإمارات معقل أرسنال في مدينة لندن البريطانية.

وكان أرسنال خسر لقب الدوري الأوروبي في شهر مايو الماضي، لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف.

وتولى المدرب الإسباني أوناي إيمري تدريب أرسنال خلفًا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر.