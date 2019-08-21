أزمة جديدة في مفاوضات برشلونة لضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض العرض المبدئي الذي تقدم به برشلونة الإسباني، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم نيمار مؤخرًا بالرحيل عن صفوف البي إس جي، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن برشلونة تقدم بطلب لـ باريس سان جيرمان لاستعارة نيمار في الميركاتو الصيفي الجاري مع دفع 137 مليون جنيه إسترليني لشرائه بشكل نهائي في صيف 2020.

ورفض باريس سان جيرمان عرض برشلونة، خاصة أن النادي الفرنسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو للموافقة على رحيل نيمار.

من ناحية أخرى، أوضحت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد الإسباني جهز عرضًا من أجل استعارة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يزال نادي ريال مدريد ينتظر الوقت المناسب، للتحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في دفع 91 مليون جنيه إسترليني لاستعارة نيمار من باريس سان جيرمان، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

لا شك أن رحيل فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة أضرّ بمصالح النادي الكتالوني الذي رغب بقوة في ضم مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان كان اشترط الحصول على خدمات فيليب كوتينيو من برشلونة، مقابل الموافقة على رحيل نيمار للنادي الكتالوني.

رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يُضعف فرص برشلونة في ضم نيمار من باريس سان جيرمان، بعد انقطاع الخيط الذي كان يُقرب نيمار من النادي الكتالوني.