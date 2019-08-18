أزمة في النصر قبل حفل تدشين الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

من المقرر انطلاق حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020 في مدينة جدة، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقالت تقارير صحافية، إن المسؤولين طالبوا إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بضرورة تسليم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخاص بالموسم الماضي من أجل عرضه في حفل تدشين الدوري الليلة.

لم ترحب إدارة النصر بالطلب المُرسل إليها، حيث رفضت تسليم الكأس بسبب أنه ملك لـ النصر ولن يتم التنافس عليه في الموسم الجديد.

لا تزال المحاولات مستمرة في الفترة الحالية من أجل إقناع إدارة نادي النصر بتسليم كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين أو الاستعانة بالنسخة الاحتياطية أثناء حفل تدشين الدوري السعودي اليوم الأحد.

ويُذكر أن حفل تدشين الدوري السعودي الجديد سيُقام اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على قناة KSA SPORTS في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وسيتم التركيز في الحفل على أهم الخطط التي تم اعتمادها لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية لاستقبال الفرق والجماهير المشجعة من أجل الاستمتاع بمباريات الدوري السعودي في موسمه الجديد.

ومن المنتظر حضور مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حفل تدشين الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020.

توج نادي النصر بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.