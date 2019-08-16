أسانتي في الرس لبدء مهمته مع الحزم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، اليوم الجمعة، عن وصول الغاني إرنست أسانتي إلى الرس للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الغاني أسانتي تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وتعاقد نادي الحزم مع إرنست أسانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي بعقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث قبل 10 أيام.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 أغسطس الجاري.