أسطورة اليونايتد يُشيد برحيل روميلو لوكاكو

المواطن - محمد سمعه

أشاد الويلزي ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بقرار إدارة النادي ببيع البلجيكي روميلو لوكاكو لنادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة the London Evening Standard تصريحات ريان جيجز الذي قال: بوجود روميلو لوكاكو كان هناك أزمة في اختيار الجانب الهجومي، خاصة مع وجود الفرنسي مارسيال وماركوس راشفورد وماسون جرينوود.

وأضاف جيجز: لوكاكو ليس من نوعية اللاعبين الذي يتقبل الجلوس على دكة الاحتياط والدخول في أي وقت من المباراة، ولكنه يبحث عن اللعب دائمًا بصورة مستمرة، رحيله عن اليونايتد ربما هو قرار جيد.

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، أمس الخميس، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البلجيكي روميلو لوكاكو.

ونشر حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق الجديد لوكاكو وهو يرتدي قميص النيراتزوري.

وأوضح نادي إنتر ميلان أن لوكاكو وقع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو عام 2024، ولكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال لوكاكو في تصريحه لموقع إنتر ميلان الإيطالي الرسمي: “إنتر ميلان هو النادي الوحيد الذي أردت الانضمام إليه، أنا هنا كي أعيد النيراتزوري إلى القمة من جديد”.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن لوكاكو انضم إلى صفوف إنتر ميلان، مقابل 65 مليون يورو و10 ملايين يورو كمكافآت.