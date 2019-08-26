أسعار الذهب تتخطى حاجز الـ 1550 دولاراً

المواطن - متابعة

قفز الذهب بما يزيد عن واحد في المئة مخترقاً مستوى 1550 دولاراً للأوقية يوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 11.53 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ومن بين المعادن النفسية الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المئة إلى 17.61 دولار للأوقية وكان قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017 عند 17.77 دولار.

وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحداً في المئة إلى 1475.10 دولار للأوقية.