أسعار الذهب تستقر قرب ذروة 6 أعوام

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد مكاسب تجاوزت 1% الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام بفضل آمال بخفض الفيدرالي سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1537.21 دولار للأونصة.

وكان المعدن قد لامس يوم الاثنين 1554.56 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، تراجع الذهب 0.3% إلى 1546.50 دولار للأونصة.

ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1% أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة.

وارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح في الأفق جراء انقلاب منحنى العائد الأميركي وصدور بيانات اقتصادية أميركية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.