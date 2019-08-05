أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى

المواطن - متابعة

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام، أمس الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمائة إلى 1468.50 دولار للأوقية.

ويوم الجمعة، قالت الصين: إنها سترد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية عشرة بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.