أسعار الذهب تعاود الصعود صوب ذروة 6 سنوات

أسعار الذهب تعاود الصعود صوب ذروة 6 سنوات

2019/08/07
الساعة 2:09 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتتماسك قرب أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أعوام، مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما يهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في التعاملات الفورية مرتفعًا 0.5 بالمائة إلى 1470.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان المعدن الأصفر قفز نحو 2% في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.52 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1484.20 دولار للأوقية.



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