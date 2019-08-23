أسعار الذهب تقفز 2 % بعد كلمة باول وتغريدات ترامب

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قفزت أسعار الذهب 2%، اليوم الجمعة، مع تفسير المستثمرين كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول على أنها تميل نحو موقف تيسيري للسياسة النقدية، في حين فاقمت أحدث تعليقات للرئيس دونالد ترامب التوترات التجارية مع الصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمائة إلى 1527.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أغسطس عندما سجل أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1534.31 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.9 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1537.60 دولار للأوقية.