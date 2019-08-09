أسعار النفط ترتفع بفعل هبوط في المخزونات الأوروبية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من هبوط في المخزونات الأوروبية والتخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك على الرغم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية أظهر أدنى مستوى لنمو الطلب منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.53 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار، أو 3.7 بالمائة، لتسجل عند التسوية 54.50 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الطلب العالمي على النفط من يناير إلى مايو نما بأبطأ وتيرة لتلك الفترة منذ 2008، متضررًا من دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصادي واحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.