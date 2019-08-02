أسعار النفط تصعد حوالي 3 %

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط حوالي 3 في المائة، اليوم الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأدى الإعلان عن الرسوم الأمريكية الجديدة على الصين، والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر، إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يلحق ضررًا بالطلب على النفط.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل.

وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المائة في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.