أسعار النفط تهبط 3 %

المواطن - متابعة

انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 3% يوم أمس الاثنين؛ بفعل المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الأسبوع الماضي بفرض مزيد من الرسوم، مما قد يكبح الطلب على الخام من أكبر مشترين له في العالم.

وانخفض خام برنت 2.08 دولار أو 3.36 بالمائة ليبلغ عند التسوية 59.81 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتًا أو 1.74 بالمائة لتصل عند التسوية إلى 54.69 دولار للبرميل، إذ تلقت بعض الدعم من انخفاض المخزونات بنقطة تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.