أسماء المقبولين بـ19 برنامجاً للماجستير في جامعة الطائف

المواطن - واس

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني أسماء المقبولين في 19 برنامجاً للماجستير، وذلك على الرابط (هنا).

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الطائف أن مطابقة بيانات المقبولين ودفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول سيكون إبتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 24 ذو الحجة الجاري بمقر عمادة الدراسات العليا بشطري الطلاب والطالبات.

ودعت العمادة المقبولين إلى التوجه لمقرها مصطحبين معهم أصل وثيقة التخرج للبكالوريوس وصورة طبق الأصل، وأصل السجل الأكاديمي للبكالوريوس وصورة طبق الأصل، وأصل شهادة الدبلوم التربوي وصورة طبق الأصل للبرامج التي تشترط ذلك، وإثبات الهوية وصورة منه، وموافقة جهة العمل – إن وجد -، وشهادة الخبرة في البرامج التي تشترط ذلك، وما يثبت استيفاء شرط اللغة الإنجليزية، وإيصال سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول على حساب الآيبان لجامعة الطائف الخاص بالسداد: (SA08 1000 0030 4558 5000 2003)، ونوه الإعلان إلى أن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير هو يوم الخميس المقبل الموافق 28 ذو الحجة.

وأطلقت جامعة الطائف برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، تفعيلاً لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، والذي سيتضمن في مرحلتيه الأولى والثانية العديد من برامج الماجستير المهني المستحدثة، منها هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

كما تشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والضوئيات الصناعية، وإدارة الأعمال التنفيذي، وتمريض الطوارئ والكوارث، وعلوم الويب، وعلم البيانات، والقراءات، والفقه، والترجمة، وعلم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والسياسات التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

ويأتي مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، انطلاقاً من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالاً لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).

وسيعزز المشروع من موائمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل والقطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ تضمن إحداث برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

وترتبط جميع برامج الماجستير المقدمة من جامعة الطائف ارتباطاً وثيقاً وفعلياً بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030.