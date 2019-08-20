أسماء 22 مقيمًا مُنحوا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 22 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم : همام محمد عبدالرزاق – سوري الجنسية – , أمين محمد نبيه والي – سوري الجنسية – , أحمد محمد زهد – فلسطيني الجنسية – , محمد زاهد عرب – سوري الجنسية – , محمد أحمد الصيعري – يمني الجنسية – , عمر صالح با مهدي – يمني الجنسية – , جهاد عبدالرحمن عبدالمولي – سوري الجنسية – , حسن ظهير ناصر – ميانماري الجنسية – , فيصل بشير واني – هندي الجنسية – , ياسر معروف العبادي – يمني الجنسية – , محمد علي زعرب – فلسطيني الجنسية – , بسام نصر إسماعيل – يمني الجنسية – , حسن صالح سلام – سوري الجنسية – , ساجد فائز محمد – سوري الجنسية – , محمد حفيظ بتهان – هندي الجنسية – , محمد علي محفوظ – مصري الجنسية – , عمر محمد صالح – أفغاني الجنسية – , عداي تركي مشعل – مقيم – , علاء نافع السبع – أردني الجنسية – , محمد إبراهيم محمد – مصري الجنسية – , حسن علي با عقيل – يمني الجنسية – , أيمن عبدالحميد فضل – مصري الجنسية -.