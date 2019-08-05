أشهر 10 كلمات عند البنات

المواطن - الرياض

ربما لا نلاحظ أن هناك بعض الكلمات نرددها بكثرة خلال محادثاتنا اليومية سواء في بدايتها أو في نهايتها وتختزل هذه الكلمات الكثير من المشاعر وتحمل رسائل قد يفهما الطرف الآخر بشكل أو بآخر.

وشهد وسم أشهر كلمة عند البنات مشاركة العديد من الفتيات والشباب حيث تسابقوا في سرد الكلمات الأشهر لدى الفتيات في المملكة.

وكان اللافت للنظر الروح المرحة التي اتسمت بها التعليقات عبر الوسم سواء من الشباب أو من الفتيات وتم تناول الموضوع بطريقة فيها اريحية كبيرة.

ريم قالت إن أكثر كلمة تستخدمها البنات ” لا عادي ما زعلت” أما “آن ” فقالت إن أكثر كلمة هي الرد على سؤال ” شفيك ” بمقولة ” ما فيني شي”.

كلمة “بموت ” كانت أيضا من بين الكلمات الأشهر على لسان الفتيات كما قالت “سارة” بالرغم من تعدد معنها فهي قد تعني ” محرجة، زعلانة ، سعيدة..” وغيرها من المعاني.

وكانت كلمة “تخيلي” من بين الكلمات الأكثر استخداما على لسان الفتيات حيث قالت “نورا” : ” لا يمكن أن أبدأ الكلام إلا بكلمة تخيلي”.

أما أماني فقالت : أكثر كلمات أقولهن هي، تخيلي، المهم، بموت ، مت ،أصلاً عادي، ولا يهمك”.

وقالت وجدان إن أشهر مقولة لدى البنات :” ١٠ دقائق و أكون جاهزة” في إشارة إلى الوقت الذي تقضيه الفتاة للاستعداد للخروج.

بدورها قالت ميمي ثلاث كلمات هن الأكثر لدى الفتيات “مسويه ريجيم ، تغار مني ، خطبني قبل يخطبها ورفضت”.