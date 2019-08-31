أطعمة ممنوع بيعها في مقاصف مدارس الرياض

المواطن - الرياض

أكدت مديرة خدمات الطلاب في تعليم الرياض، البندري القريني، أن الإدارة وضعت عددًا من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها، مبنية أن الأغذية المسموح بها الحليب السائل المُعبَّأ آليًّا والفواكه الطازجة وفطائر الجبنة واللبنة والبيض والعسل وغيرها والعصائر الطبيعية 100% والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% على أن تكون خالية من المواد الملونة.

ولفتت إلى أن الإدارة منعت بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي، ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس “الشيبس” والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة؛ وذلك تماشيًا مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة.

وشددت القريني على جميع متعهدي التغذية المدرسية ضرورة اكتمال أعمال التغذية والالتزام بمواعيد إحضار الوجبات الغذائية في مواعيدها المحددة من متعهدي التغذية المدرسية لطلاب وطالبات معاهد التربية الخاصة ووفقًا لجدول الوجبات المرفوع للشركة.