أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

المواطن - الرياض

كشفت الأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الأحد 2019/08/25 في المملكة.

وسجلت مراصد الأحساء والخرج وعرعر تسجيل 45 درجة لكل منها فيما سجل مرصد القصيم 44 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على (مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان. وتكون سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية).

