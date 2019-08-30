أكثر من 80 طبيبًا وطبيبة في مؤتمر استخدامات الليزر في طب الأسنان

وافتتح المؤتمر بحضور شركة بشير شكيب وممثلها الدكتور مازن الحريبي وبالشراكة والتعاون مع مجموعة DENTEVENT والمشرف العام على المجموعة الدكتور سالم الشهري وبرعاية مركز DMTC للتدريب الطبي والأبحاث.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور سالم الشهري، أن هذا الحدث هو الأول من نوعه المختص بالليزر على مستوى المملكة ويُقام للمرة الأولى في منطقة عسير، وتخلل اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات الإثرائية في جديد استخدامات الليزر في طب الأسنان، قدمها كلٌّ من الدكتور محمد سليم أخصائي جراحة الوجه والفكين والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر الجراحية في طب الأسنان من جامعة جنوى في إيطاليا، والدكتور مهند ربيعي والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر في طب الأسنان من اليونان.