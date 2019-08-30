أكثر من 80 طبيبًا وطبيبة في مؤتمر استخدامات الليزر في طب الأسنان

انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات مؤتمر عسير الأول لاستخدامات الليزر في طب الأسنان وإصابات الفم والأسنان، في فندق أزد بأبها، وسط حضور تجاوز 80 طبيبًا وطبيبة من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وكذلك أطباء وطلاب الامتياز بالمنطقة.
وافتتح المؤتمر بحضور شركة بشير شكيب وممثلها الدكتور مازن الحريبي وبالشراكة والتعاون مع مجموعة DENTEVENT والمشرف العام على المجموعة الدكتور سالم الشهري وبرعاية مركز DMTC للتدريب الطبي والأبحاث.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور سالم الشهري، أن هذا الحدث هو الأول من نوعه المختص بالليزر على مستوى المملكة ويُقام للمرة الأولى في منطقة عسير، وتخلل اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات الإثرائية في جديد استخدامات الليزر في طب الأسنان، قدمها كلٌّ من الدكتور محمد سليم أخصائي جراحة الوجه والفكين والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر الجراحية في طب الأسنان من جامعة جنوى في إيطاليا، والدكتور مهند ربيعي والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر في طب الأسنان من اليونان.
وقال الدكتور أحمد عثمان في تصريحات إلى “المواطن“: إن هناك خطوات مهمة بشأن استخدامات الليزر والتعامل معه في علاج الأسنان، حيث أجرى المتدربون تطبيقًا عمليًّا حول استخدام أجهزة الليزر أثناء ورشة العمل المُقامة، كما تم تخصيص فعاليات اليوم الجمعة للتدريب على التعامل مع إصابات الفم والأسنان وطريق إصلاحها.