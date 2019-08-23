ألكانتارا يغيب عن تدريبات برشلونة

المواطن - مروة نبيل

غاب النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن سبب غياب ألكانتارا عن مران برشلونة اليوم هو معاناته من التهاب المعدة والأمعاء.

وشارك في مران برشلونة اليوم، لاعبو فريق الشباب كارليس بيريز وأبيل رويز وأنس وفاتي، بجانب حارس المرمى الشاب إيناكي بينا، والذي أصبح البديل لمارك أندريه تير شتيجن، بعد إصابة نيتو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.