ألميرون يمنح بلعمري راحة إضافية

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون منح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الجزائري جمال بلعمري، راحة إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مغادرة المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري لمعسكر الليوث في ألمانيا، لمنحه فترة راحة إضافية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان جمال بلعمري قد وصل إلى معسكر الشباب في ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب نهاية مشاركته مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتألق جمال بلعمري مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، وشارك في 6 من أصل 7 مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولعب دورًا بارزًا في تتويج محاربي الصحراء باللقب القاري.