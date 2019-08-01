ألميرون يمنح لاعبي الشباب راحة
بعد مباراة بادربورن الودية

ألميرون يمنح لاعبي الشباب راحة

2019/08/01
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

منح المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الخميس.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيعاود تدريباته الجماعية، صباح غد الجمعة، ضمن منافسات معسكره الخارجي المقام حاليًا في ألمانيا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالأمس في تحقيق فوز عريض على بادربورن الألماني بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، ما دفع ألميرون لمنح لاعبيه راحة بعد المجهود الذي بذلوه في المباراة الودية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الاستعداد بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن خلال معسكر ألمانيا، أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد.



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