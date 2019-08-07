ألميرون يُحقق الفائدة من مباراة الشباب ولاتسيو

المواطن - مروة نبيل

اختتم الليوث معسكره الخارجي في ألمانيا بمباراة الشباب ولاتسيو الإيطالي وديًّا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب ولاتسيو:

وانتهت مباراة الشباب ولاتسيو الودية، بهزيمة الليوث بنتيجة 5/1، وسجل هدف الليوث الوحيد النجم سيبا في الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول.

وعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الليوث خلال مباراة الشباب ولاتسيو الإيطالي في ختام استعداداته للموسم الجديد، إلا أن المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون استفاد من هذه المواجهة الودية.

الاستفادة من الأخطاء:

وعلق مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، على المباراة الودية قائلًا: “تجربة هامة للشباب.. نتمنى أن تتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواجهات دون النظر لنتيجتها”.

وتابع حديثه عن مباراة الشباب ولاتسيو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ورغم الغيابات.. إلا أن الشباب قدم أداءً جيدًا أمام خصم قوي مكتمل العناصر، وبإذن الله يتم تلافي الأخطاء في المواجهات الرسمية”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعد عدة أيام، حيث سيبدأ منافساته بمواجهة الفتح.