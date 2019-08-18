ألميريا يقص شريط موسمه بثلاثية بيضاء

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ألميريا من الفوز أمس السبت على حساب نادي ألباسيتي بثلاثية بيضاء ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني للدرجة الثانية موسم 2019-2020.

وقدّم نجوم نادي ألميريا أداءً أكثر من رائع خلال الشوط الأول أمام فريق ألباسيتي ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة ألميريا وألباسيتي، كشر نادي ألميريا عن أنيابه الهجومية حيث نجح اللاعب سيرخيو أجوزا في إحراز الهدف الأول لنادي ألميريا في الدقيقة الثامنة والستين بواسطة ركلة جزاء.

وأضاف اللاعب أريستوت نكاكا الهدف الثاني لنادي ألميريا في الدقيقة الواحدة والثمانين من عمر المباراة، ثم عاد اللاعب سيرخيو أجوزا ليُضيف الهدف الثاني له والثالث لنادي ألميريا بحلول الدقيقة التاسعة والثمانين.

ويُذكر أن مباراة ألميريا وألباسيتي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة تحت قيادة أنظار مدربه البرتغالي الجديد بيدرو إيمانويل.

وأعلن نادي ألميريا الإسباني، في الثاني من أغسطس الجاري عبر حسابه الرسمي في تويتر عن شراء المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه للنادي.

واكتفى حساب نادي ألميريا الإسباني بنشر صورة تركي آل الشيخ دون الكشف عن أي تفاصيل، ثم نشر مقطع فيديو قصيراً له أثناء خروجه من مقر النادي وهو يرتدي قميص الفريق وسط تواجد إعلامي كبير.

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.

بالطبع يُخطط المستشار تركي آل الشيخ لصناعة فريق مميز بـ نادي ألميريا لينافس على الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ثم المنافسة مستقبلًا على نيل البطولات، كما فعل آل الشيخ مع نادي بيراميدز المصري، حيث حقق آل الشيخ المالك السابق لـ بيراميدز طفرة في صفوف النادي جعلته يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019 وهو الموسم الأول لنادي بيراميدز بشكله الجديد في الدوري المصري.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد برغبة تركي آل الشيخ في شراء نادي غرناطة الإسباني، ولكنه اتجه إلى نادي ألميريا بعد نجاح المفاوضات مع الإدارة.

أعلن نادي ألميريا الإسباني في الرابع من أغسطس الجاري عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي خلفًا للمدرب أوسكار فيرنانديز.

وذكر الحساب الرسمي لـ ألميريا عبر تويتر أن بيدرو إيمانويل تولّى مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي بعد إنهاء ألميريا علاقته مع المدرب أوسكار فيرنانديز.