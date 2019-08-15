أليكسيس سانشيز يُحدد مصيره النهائي مع اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

يرغب اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح أليكسيس سانشيز في التألق مع مانشستر يونايتد خلال عام ونصف العام حيث شارك في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي مع اليونايتد وتمكن فقط من إحراز 3 أهداف في البريميرليج مع الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن أليكسيس سانشيز يرغب في الانتقال للدوري الإيطالي خلال الأسبوعين ونصف المقبلين.

ويستعدّ اليونايتد لتوقيع مخالصة مالية مع سانشيز ثم فسخ العقد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وكان أليكسيس سانشيز، انضمّ لصفوف مانشستر يونايتد في يناير من عام 2018، قادمًا من صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

من ناحية أخرى، يتمسك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا بتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بوجبا يعلم جيدًا صعوبة انتقاله إلى نادي ريال مدريد هذا الصيف، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي يصف الصفقة بـ “المعجزة”، إلا أنه يرفض اليأس ويتمسك بالأمل.

ويُصر بول بوجبا على الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، ويثق أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيخفضون مطالبهم المادية، ولكن لم يحدث هذا الأمر حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن بوجبا لا يعتزم إجبار مانشستر يونايتد على بيعه في الميركاتو الحالي، إلا أنه على استعداد لطلب الرحيل من الفريق مرة أخرى، أملًا في موافقة الإدارة.