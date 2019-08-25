أمرابط يُحفز الجماهير لحضور مباراة النصر ضد السد

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، المغربي نور الدين أمرابط، الجماهير بحضور مباراة النصر ضد السد القطري من المدرجات.

الحضور الجماهيري هام:

وتحدث المغربي نور الدين أمرابط عن مباراة النصر ضد السد القطري قائلًا: “مواجهة كبيرة غدًا وبطولة كبيرة، نحن نلعب على أرضنا ونحتاج النتيجة”.

ووجه أمرابط رسالة إلى جمهور العالمي قبل مباراة النصر ضد السد القطري قائلًا: “نحتاج لجماهيرنا غدًا، شاهدت عددًا من الصور للجماهير في بطولات آسيا خلال السنوات الماضية، شاهدت المدرجات مليئة وترسم أجمل الصور”.

وتابع: “أقول للجماهير من السهل أن تشاهد مباراة النصر ضد السد القطري من المنزل، لكننا نحتاج لوجودكم معنا ومساندتكم.. من اليوم الأول الذي حضرت فيه إلى هنا أحببت الجماهير وأحبوني وهم يعنون لي الكثير”.

زيادة عدد الأجانب:

وأكد أمرابط على أهمية زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وقال: “إذا كنا نقارن بطولة آسيا في البطولة الأوروبية فيجب أن يتم فتح عدد اللاعبين الأجانب يمكن أن يكون هناك نادٍ إنجليزي لديه لاعب إنجليزي واحد فقط”.

وأضاف: “لدينا في النصر مواهب سعودية مميزة قادرة حتى ولو كان خيار اللاعبين الأجانب مفتوحًا سيكون هناك أكثر من 5 لاعبين سعوديين يشاركون بشكل أساسي، فتح عدد اللاعبين الأجانب سيزيد البطولة قوة مثل كافة البطولات الأوروبية”.

واختتم أمرابط تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد السد القطري قائلًا: “سأحاول تقديمي أفضل ما لدي دائمًا كما أنا دائمًا، وإذا كنت لاعبًا في نادٍ كبير مثل النصر ومحترف فأنت تحب أن تلعب أكثر من أن تتدرب”.

النصر ضد السد:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد السد القطري، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.