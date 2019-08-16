أمريكا تمنع اصطحاب كمبيوتر أبل على متن الرحلات الجوية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حظر مسؤولو السلامة الفيدراليون بعض أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة من الصعود على متن رحلات شركات الطيران الأمريكية، بعد أن استدعت شركة أبل البطاريات لإصلاح بعض العيوب التي تهدد بانفجارها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها، إنها نبّهت شركات الطيران الشهر الماضي إلى الاستدعاء الذي يتضمن بطاريات لبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من طراز ماك بوك برو.

وبموجب سياسة إدارة الطيران الفيدرالية، لا يمكن نقل بعض العناصر التي يحتمل أن تكون خطرة بما في ذلك بطاريات الليثيوم على متنها أو وضعها في حقائب مسجلة إذا كانت مطلوبة ضمن استدعاءات السلامة.

وتنصّ لوائح السياسات الخاصة بالطيران في الولايات المتحدة، على ضرورة إصلاح العنصر أو استبداله أو جعله آمنًا بطريقة معتمدة من قبل الشركة المصنعة قبل الذهاب على متن طائرة.

ومن جانبها، قالت شركة أبل على موقعها، إن “عددًا محدودًا” من أجهزة ماك بوك برو مقاس 15 بوصة تم بيع معظمها في الفترة ما بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017، تحتوي على بطاريات قد ترتفع درجة حرارتها وتشكل خطرًا، مشيرة إلى أنها تعرض حل تلك المشكلة مجانًا.