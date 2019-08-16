أمريكا: ندعم مساعي المملكة بشأن أزمة عدن وإيران تهدد المنطقة

المواطن - الرياض

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتبر إيران تهديدًا لمنطقة الشرق الأوسط وللحلفاء، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تخفف من اندفاعة سياساتها ضد إيران وتأثيرها في المنطقة.

وفي حديث مع مجموعة من مندوبي وسائل الإعلام، ومن بينهم “العربية”، أشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه والاكتفاء بالإشارة إليه كمسؤول في وزارة الخارجية، إلى أن إيران تعطي أسلحة للحوثيين وهم يهدّدون المرافق والمرافئ السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وأن ما حدث في عدن هو خروج عن المسار، ولا نرضى به، والولايات المتحدة تدعم المساعي السعودية للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء.

وقالت الولايات المتحدة على لسان المسؤول: إنها تسعى بجد لتشكيل القوة العسكرية لحماية الملاحة في المياه الدولية، موضحًا أن الأمر يتعلق بالمياه الدولية وليس مواجهة إيران، وأن هناك عددًا من الدول التي ترغب في المشاركة، وستكون المشاركة عن طريق إرسال القطع البحرية من هذه الدول، وأيضًا من خلال التمويل، ملمحًا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بعملية الحماية في المياه الدولية حتى الآن تبرعًا منها.

وكانت الولايات المتحدة طرحت منذ أسابيع تشكيل هذه القوة الدولية، ودعت الدول التي لديها سفن في المنطقة للمشاركة في عمليات الحماية من ضمن قيادة وتحكم أمريكيين، وأوضح المسؤول الأمريكي لدى سؤاله عن التأخّر في تشكيل القوة، أن القوة التي تم تشكيلها في الثمانينات أخذت أربعة أشهر من الإعداد قبل أن تبدأ العمل.