أمر غير متوقع من سلمان الفرج والعقوبة تنتظره

المواطن - محمد سمعه

اعتذر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج لجماهير الزعيم عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، مؤكدًا استفادته من أي نقد يوجه له.

وقال: “أحبتي.. اطلعت على بعض ردود الأفعال التي فهمت مما نشرته في حسابي وفسرها البعض أني أقصد جماهير الهلال الغالية وأني كنت أعني بها فئة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل جمهور الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق أسرتي”.

وتابع سلمان الفرج قائلًا: “وأعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي من جماهير الهلال وبصفتي قائدًا للهلال مع زملائي اللاعبين نستفيد من كل نقد أو توجيه من شأنه أن يطورنا”.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة بنادي الهلال رسالته لجماهير الزعيم قائلًا: “حبيت أوصلكم وتفهمون أنا أش أقصد بضبط من ردي بس”.

أمر غير متوقع

في هذا السياق قال الناقد الرياضي محمد الذايدي: “ما فعله سلمان الفرج شيء مُستغرب حقيقة، لأنه قائد للفريق الهلالي، كيف يرد على انتقادات الجماهير ويُشتت ذهنه خارج الملعب”.

وأضاف محمد الذايدي: “سلمان الفرج لاعب كبير ومن المفترض أنه في لحظات التوتر والضغط يقوم بتهدئة نفسه وتهدئة زملائه اللاعبين حتى لا يتأثر الفريق الهلالي بالسلب”.

وتابع محمد الذايدي: “الحملة التي يتعرض لها سلمان الفرج غير مبررة، فهو أفضل لاعب في المملكة”.

العقوبة تنتظر سلمان الفرج

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، قيام إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل بمعاقبة سلمان الفرج بعد رده على انتقادات الجماهير الهلالية.

وستتجه إدارة الهلال لخصم جزء من راتب سلمان الفرج الشهري مع أزرق العاصمة.

وكانت الجماهير الهلالية أبدت اعتراضها على الأداء الفني الذي ظهر به سلمان الفرج في مباراة الاتحاد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي.