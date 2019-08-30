أمر ملكي بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية

المواطن - واس

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 470

التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 475 ) بتاريخ 7 / 9 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 44457 بتاريخ 14 / 9 / 1437هـ ورقم 44733 بتاريخ 10 / 8 / 1440هـ بشأن لجنة المشروعات الوطنية الكبرى.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

ورغبة منا في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تحول ” هيئة تطوير مدينة الرياض ” إلى هيئة ملكية باسم ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض ” .

ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض ” .

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وصدر الأمر السامي الكريم رقم ( 74166) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي : سمو أمير منطقة الرياض ، وسمو وزير الداخلية، وسمو نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي وزير النقل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي المهندس / إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.