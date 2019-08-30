أمر ملكي.. عواد العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان

أمر ملكي.. عواد العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان

2019/08/30
الساعة 10:11 مساءً
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المواطن - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان.

الرقم : أ / 477
التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 162 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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