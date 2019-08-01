أمطار حتى العاشرة مساء على عسير

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، و النماص، وبارق، و بلقرن، و بيشة، و تثليث، ورجال ألمع، و سراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب، و محايل، وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.