أمطار رعدية وغبار اليوم على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.