أمطار على جازان حتى التاسعة مساء

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.

وشمل التنبيه محافظات “أبو عريش” وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجيزان وصامطة وصبيا وفرسان وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة ، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.