أمنية غريبة تصدم الاتحاد وجماهيره

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل إنه لا يتمنى عبور نادي الاتحاد لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسيخوض نادي الاتحاد مباراة مهمة اليوم ضد نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب دور الـ16 في البطولة الآسيوية.

وصرّح عبدالعزيز المريسل قائلًا: لا أتمنى عبور نادي الاتحاد لدور الثمانية، لأنني أخشى على الاتحاد من هزيمة تاريخية أمام الهلال، وأتمنى عبور نادي ذوب آهن ليتلقى هزيمة تاريخية من الهلال.

وتابع عبدالعزيز المريسل: الاتحاد لا يستطيع أن ينافس آسيويًا في الفترة الحالية، وبالنسبة لي أرى أن الهلال والأهلي والنصر ثم الاتحاد بالترتيب هكذا هم أفضل الأندية السعودية في المنافسات الآسيوية.

بالطبع أُمنية عبدالعزيز المريسل، مثلت صدمة لنادي الاتحاد وجماهيره، خاصة أن الجمهور الاتحادي يتمنى لفريقه أن يذهب بعيدًا في البطولة الآسيوية، بعدما بدأ يقدم نتائج إيجابية وأداء فنياً جيداً، بعد الموسم الماضي والذي كان سيئًا للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد.

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حمد الكبير في قطر.

سيرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم الاثنين، زيه التقليدي أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وانتهى الاجتماع الفني المُصاحب لـ مباراة الاتحاد وذوب آهن بإعلان أن الاتحاد سيرتدي قميصه الأصفر والأسود أمام النادي الإيراني.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الاثنين الماضي بفوز نادي الاتحاد على أرضه على ذوب آهن بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في الإمارات.

وذكرت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد طالب نجوم العميد بضرورة احترام الخصم نادي ذوب آهن وعدم الاستهانة به، مضيفًا أن المكافآت ستنتظر نجوم العميد في حال العبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.