أمير الشرقية: السعودي أصبح منافساً على المستوى العالمي في أمن المعلومات

المواطن - واس

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة استمرار ودعم التحول الإلكتروني الذي تشهده أمانة المنطقة الشرقية، ومواصلة العمل لتطوير النظم والإجراءات بما يتوافق مع المتطلبات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وعدداً من مسؤولي الأمانة، بمناسبة حصول الأمانة على اعتمادات في مجال الجودة في التقنية وأمن المعلومات، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً.

ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بالقفزات التقنية التي تحققها الأجهزة الحكومية في المملكة، مبيناً أن ذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي واللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، مشيراً إلى أن العقول الوطنية والشابة أضحت تنافس على المستوى العالمي في مجالي التقنية وأمن المعلومات، مبيناً أن أمن المعلومات أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، مما يستوجب على جميع الجهات الحرص والاهتمام بهذا الجانب، وتطوير قدراتها المادية والبشرية، والاهتمام بتوعية الموظفين بما يشهده المجال من تطورات وتحذيرات.

وأكد سموه أن ما حققته أمانة المنطقة الشرقية بحصولها على هذه الاعتمادات، وحصدها للمركز الأول على مستوى القطاع البلدي والمركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية في تقرير برنامج “يسر” للتعاملات الإلكترونية أمرٌ يستحق الإشادة والثناء، مشدداً على ضرورة الاستمرارية في تطوير وتحسين العمليات التقنية المختلفة، ومواكبة التطورات التي يشهدها المجال التقني، والتيسير على المستفيدين، دون إغفال لجوانب تطوير القدرات البشرية العاملة في مختلف المواقع، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق والإعانة.

من جهته عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، ومتابعته المتواصلة لأعمال الأمانة وتذليل العقبات، موضحاً أن الأمانة بفضل الله ثم بفضل جهود الفريق العامل في الإدارة العامة لتقنية المعلومات حصلت على شهادة الآيزو في إدارة الجودة (ISO 9001) وذلك بعد نجاحها في تطبيق المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة، والذي يساعد في مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات لدى الإدارات، مضيفاً أن الأمانة حصلت أيضاً على شهادة الآيزو في أمن المعلومات (ISO 27001)، وذلك بعد نجاحها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.

ولفت إلى ان معيار الأيزو (ISO 27001) يمثل للأمانة إطارًا مثاليًا تستند عليه لبناء استراتيجية أمن المعلومات، مشيراً إلى أن الأمانة حصلت على المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في تقرير “يسر” الخاص بنضج الخدمات الإلكترونية الحكومية وعلى المركز الثاني من بين 168 جهة حكومية في مؤشر التحول الرقمي الحكومي في الخدمات الإلكترونية، مبيناً أن الأمانة تعمل على مواصلة هذا التميز، وتطوير الكوادر البشرية، والقدرات الفنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، مقدماً شكره للفريق الذي عمل لتحقيق هذه المنجزات.

بدوره أوضح مدير عام تقنية المعلومات نائل الحقيل، أن الأمانة مستمرة بجهودها في التحول الرقمي واستخدامات تقنية المعلومات لتحقيق مفهوم وخدمات المدن الذكية بالمنطقة الشرقية، مما سينعكس إيجابياً على مستوى رضا المستفيدين وتيسير تقديم الخدمات لهم.