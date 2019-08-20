أمير الشرقية يعزي أسرة العطيشان

المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، واجب العزاء مساء أمس لأسرة العطيشان ، في وفاة فرزة بنت حمد الخفاجي القحطاني، وذلك بمنزل ابنها أحمد العطيشان بالدمام.

وعبر سموه عن صادق تعزيته ومواساته لأبناء وبنات الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهته قدم أبناء الفقيدة وذووها الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على تعزيته، مثمنين لسموه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.