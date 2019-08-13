أمير تبوك يتابع تنفيذ المرحلة الأخيرة لتوديع الحجاج بمنفذ حالة عمار

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من قبل القطاعات الحكومية المختلفة والمشاركة بمدينة الحجاج بالمنفذ، لتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في طريقهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك حج هذا العام.

ووجه سمو أمير المنطقة ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم وتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك، وتقديم الخدمات الأخرى بشكل منظم من قبل جميع الإدارات والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة بمدينة الحجاج والقيام بدورهم على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة امتدادًا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، التي تؤكد دائمًا على خدمة الحجاج وتقديم الخدمات كافة لهم أثناء قدومهم وأدائهم مناسك الحج وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بإشراف ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وبين وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة، محمد بن عبدالله الحقباني، أن الإدارات والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية تباشر مهامها خدمة حجاج بيت الله الحرام بمدينة الحجاج بالمنفذ بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في استقبال الحجاج بنجاح.

ونوه بمتابعة سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ يوميًّا وتوجيه سموه لجميع الإدارات ببذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج، في جو يسوده الأمن والراحة وطيب التعامل.