أمير كردي يُنقذ الهلال من أزمته

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال يفكر في التعاقد مع أمير كردي، ظهير أيمن نادي بانيونيوس اليوناني، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء اهتمام نادي الهلال بضم أمير كردي وذلك من أجل تدعيم الجبهة اليمنى لأزرق العاصمة، خاصة في ظل الغياب الحالي للاعب محمد البريك بسبب الإصابة.

وفي حال نجح الهلال في التعاقد مع أمير كردي، ستكون إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، قد قامت بحل مشكلة كبيرة للمدرب الروماني رازفان لوسيسكو.

ويذكر أن أمير كردي يحمل الجنسيتين ”اليونانية والسعودية”، وسبق له اللعب مع النادي الأهلي في الدوري السعودي.

وقبل اهتمام الهلال بضم أمير كردي، ذكرت تقارير إخبارية أن محمد البريك سيعود لمباريات نادي الهلال في منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الهلال، فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وقالت تقارير إخبارية: إن أمير كردي وصل إلى مدينة الرياض اليوم الاثنين؛ وذلك تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي في نادي الهلال قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

وُلد أمير كردي في المملكة، ولكنه عاش معظم فترات حياته في دولة اليونان.

ولعب أمير كردي مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بداية من عام 2014 حتى عام 2018، وقدم أداء جيدًا مع الراقي قبل عودته مرة أخرى لفريق بانيونيوس اليوناني.

وكان محمد البريك لاعب الهلال صرح بأنه يحتاج لفترة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع حتى يعود بكامل لياقته لمباريات الهلال؛ مما دفع إدارة أزرق العاصمة للتفكير في التعاقد مع أمير كردي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

لعب أمير كردي مع نادي بانيونيوس في الموسم الماضي 23 مباراة، وتمكن من تقديم 42 تمريرة.

ويتميز أمير كردي، صاحب الـ28 عامًا، باللياقة البدنية والقدرات الجسدية الجيدة التي تساعده على افتكاك الكرة في الالتحامات.