أميسي يكشف عن أفضل مبارياته مع التعاون

المواطن - مروة نبيل

كشف البوروندي سيدريك أميسي عن أفضل مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مشيدًا في الوقت ذاته بتجربته الاحترافية في السعودية.

وقال أميسي خلال مقطع فيديو نشره حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إن هدفه في شباك الأهلي موسم 2017/ 2018 يُعد الأفضل له مع سكري القصيم.

وأشار أميسي إلى أن أفضل مباراة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون كانت نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الاتحاد، والتي شهدت تتويج سكري القصيم بأول ألقابه، واصفًا هذه المواجهة بـ”التاريخية”.

ولفت أميسي إلى أنه يعشق مشاهدة أفلام الأكشن أثناء أوقات فراغه وقبل الذهاب إلى التمارين، وتحدث عن حياته الخاصة قائلًا: إن لديه طفلين “ولد وبنت” ولقبه أبو عبدالرزاق.