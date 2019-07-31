أنباء عن مقتل حمزة بن لادن

المواطن - متابعة

ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقًا لـ3 مسؤولين أمريكيين.

ولم يدلِ المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

وأعلنت شبكة ABC مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن في وقت سابق بعملية أدارتها المخابرات الأمريكية.

وفي وقت سابق من بداية العام الجاري، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن “الرؤوس الثمينة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي.

وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة؛ انتقامًا لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011، لتعلنه لاحقًا الولايات المتحدة، إرهابيًّا دوليًّا.

وكان حمزة واحدًا من كثيرين من أفراد أسرة ابن لادن، الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

ويعتقد أن حمزة ولد عام 1989، العام الذي شهد انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وجرى تصنيفه “إرهابيًّا عالميًّا” في يناير 2017.

وأظهرت وثائق عُثر عليها في مجمع كان يسكنه والده في باكستان، أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران، واليوم بات اسم حمزة بن لادن بين قائمة تضم أسماء أخطر الإرهابيين الذين تبحث عنهم الولايات المتحدة.

يذكر أن المملكة أسقطت عنه الجنسية السعودية منذ نوفمبر 2018، وذلك قبل إعلان الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت صحيفة “أم القرى” الرسمية، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت عن صدور الأمر الملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية في تاريخ 21/ 3/ 1440هـ.