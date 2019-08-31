أنمار الحائلي: بداية ممتازة وانطلاقة متزنة لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته وذلك بعد تأهل العميد لدور ثمن النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكتب الحائلي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: مبروك لجماهير العميد التأهل لدوري ١٦ في البطولة العربية بداية ممتازة وانطلاقة متزنة؛ لم ننطلق هكذا منذ فترة طويلة، ومن أسبابها بعد التوفيق من الله عز وجل الاستقرار الفني والإداري وانضباطية اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية تجاه جمهورهم العظيم، الهدوء الآن مطلب للاستعداد للفترة القادمة.

تعادل نادي الاتحاد اليوم السبت بدون أهداف مع فريق العهد اللبناني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبرغم التعادل السلبي، لكن الاتحاد ضمن تأهله لدور ثمن النهائي في البطولة العربية، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في المملكة بثلاثية دون رد.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد والعهد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة أُقيمت على إستاد مدينة كميل شمعون الرياضية في مدينة بيروت اللبنانية.

وبدأ لقاء الاتحاد والعهد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن لقاء الاتحاد والتعاون تم تأجيله في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب لقاء الاتحاد والعهد اليوم في البطولة العربية.