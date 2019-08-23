أهالي صفا المسارحة يهربون إلى الشقق المفروشة بعد انقطاع التيار

جازان - علي مدخلي

يعاني سكان حي الصفا بأحد المسارحة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وأبدى عدد من السكان استياءهم من تجاهل شركة الكهرباء لشكاواهم المتكررة والموثقة عبر قسم بلاغات الأعطال.

وأوضح الأهالي أن معاناتهم يتم تجاهلها من الشركة السعودية للكهرباء خاصة أن المشكلة تعود إلى عدم تحمل “الترانس” للأحمال الكهربائية ويحتاج إلى تقوية.

وكان التيار الكهربائي قد انقطع عن الحي أمس ثم عاود اليوم الانقطاع لأكثر من ثلاث ساعات، من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتساءل السكان كيف للشركة أن تماطل في إصلاح العطل المتكرر بشكل جذري، خاصة وأنهم يدفعون شهرياً تكاليف خدمة إيصال التيار الكهربائي، إلى جانب التكاليف الإضافية التي تدفع لإصلاح الأجهزة الكهربائية التي تعرضت لضرر بليغ بسبب الانقطاعات المتكررة؟

وقال المواطن علي القحطاني إن انقطاع التيار الكهربائي في حي الصفا ظاهرة تتكرر منذ مدة طويلة بسبب ضعف المحولات الموجودة في الحي وعدم تحملها فوق طاقتها.

وأضاف القحطاني كان آخر انقطاع للتيار في الحي اليوم الساعة الثامنة صباحاً ولم تعُد إلا الساعة الثانية عشرة ظهراً مما جعلنا نعيش في حيرة بسبب هذه الانقطاعات، مطالبًا الشركة بإيجاد حل فوري للانقطاع المتكرر الذي تسبب في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية.

وأكد القحطاني أن بعض بيوت الحي يوجد بها مرضى يستخدمون أجهزة تساعدهم على التنفس، لافتاً إلى أن الأغذية بمنازلهم تعرضت للتلف ومما جعل كذلك بعض سكان الحي يذهبون إلى أقاربهم بالأحياء الأخرى، فيما فضل البعض استئجار شقق مفروشة خوفاً من عودة انقطاع التيار الكهربائي.