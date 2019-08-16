أورييه يطلب الرحيل عن توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن المدافع الإيفواري سيرج أورييه طلب من إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة الديلي ميل، أن أورييه يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، الذي قدم له عرضًا ليكون بديلًا للاعبه أندريا كونتي، الذي يقترب من الرحيل.

وأضافت أن المفاوضات لن تكون سهلة، خاصة وأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتفاوض أيضًا من أجل استعادة أورييه، صاحب الـ26 عامًا.

وكان أورييه قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام صيف عام 2017 قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة قُدرت بـ25 مليون يورو، وينتهي عقده مع السبيرز عام 2022.