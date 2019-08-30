أوزيل في قائمة أرسنال استعدادًا لمواجهة توتنهام

المواطن - محمد سمعه

سيكون اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، مستعدًّا للمشاركة ضد نادي توتنهام هوتسبير في ديربي مدينة لندن، بعد غد الأحد، بعد غيابه في الفترة الأخيرة عن مباريات الجانرز.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية: إن المدرب الإسباني أوناي إيمري قرر ضم أوزيل لقائمة أرسنال استعدادًا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى، فكر نادي دي سي يونايتد الأمريكي في التعاقد مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن نادي دي سي يونايتد متحمس للغاية، وذلك من أجل التعاقد مع أوزيل ليكون بديلًا للاعب الإنجليزي واين روني.

ويريد دي سي يونايتد ضم أوزيل ليخلف روني، والذي سيرحل إلى نادي ديربي كاونتي الإنجليزي نهاية عام 2019 من أجل بدء مسيرته التدريبية.

ولا يزال لأوزيل عامان في عقده الجاري مع نادي أرسنال.

انضم أوزيل لـ صفوف أرسنال في صيف عام 2013 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.