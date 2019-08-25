أولياء أمور يشكون إغلاق مدرسة حكومية بقرية آل جليحة

المواطن- فهدالقحطاني- مركز تمنية

أبدى أولياء أمور طالبات ابتدائية ومتوسطة قرية آل جليحة التابعة لمركز تمنية استياءهم؛ وذلك لقيام إدارة التعليم بعسير بإصدار أمر بإغلاق المدرسة الحكومية بقريتهم وضمها لمدرسة مستأجرة وقديمة وغير مهيأة لخلق بيئة صحية لتعليم بناتهم.

وناشد أولياء أمور طالبات قرية آل جليحة من إدارة التعليم إعادة النظر في هذا القرار، الذي سبب لهم حالة من القلق نتيجة خوفهم على فلذات أكبادهم من خطر وعورة الطريق وبعد موقع المدرسة عن منازلهم.

وتقع هذه المدرسة المتهالكة بقرية ردوم وتبعد عنهم مسافة 35كلم والطريق إليها غير معبَّد وترابي ويشكل خطراً على وسائل النقل التي تنقل بناتهم خصوصاً مع هطول الأمطار.