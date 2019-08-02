أول امرأة تُدير مباراة السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن تعيين الفرنسية ستيفاني فريبارت وطاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، يوم 14 من شهر أغسطس الحالي، على ملعب بشكتاش بارك في إسطنبول.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُدير فيها سيدة تحكيم مباراة رسمية لبطولة للرجال تُلعب تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسبق أن أدارت ستيفاني فريبارت نهائي بطولة كأس العالم للسيدات 2019، الذي جمع بين الولايات المتحدة الأميركية وهولندا، كما قامت بتحكيم نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2017، ونهائي كأس الأمم الأوروبية للشابات 2012.

ودخلت ستيفاني فريبارت صاحبة الـ35 عامًا التاريخ، شهر أبريل الماضي، عندما أصبحت أول امرأة تتولى تحكيم مباراة للرجال في الدوري الفرنسي لكرة القدم بين إميان وستراسبورج.