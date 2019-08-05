أول تعليق من باكستان على قرار الهند بشأن كشمير

أول تعليق من باكستان على قرار الهند بشأن كشمير

2019/08/05
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اعتبرت باكستان، اليوم الاثنين، إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً “غير شرعية”، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمرداً انفصالياً وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان “إن باكستان تندد بشدة وترفض الإعلان الصادر الاثنين من نيودلهي”.

وأضافت الخارجية الباكستانية أنه لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازَع عليه .. وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية.



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