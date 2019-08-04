أول تعليق من ترامب بعد حادثتي تكساس وأوهايو

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “لا مكان للكراهية في بلادنا”، وذلك بعد مقتل 29 شخصًا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد.

وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي: إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين الاثنين.

وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.

وأعلن قائد شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو أن الشرطة قتلت المسلح، الذي قَتل 9 من المحتفلين أمام حانة بالمدينة وأصاب 27 آخرين، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.

وأضاف قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي أن السلطات لم تحدد بعدُ السبب الذي دفع كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عامًا من مدينة بيلبروك في أوهايو، لشن الهجوم.