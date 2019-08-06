فيديو.. أول حالة ولادة طبيعية في موسم الحج
لحاجة أفغانية 33 عاماً

فيديو.. أول حالة ولادة طبيعية في موسم الحج

2019/08/06
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه “محمد”, ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

وأبانت “الصحة” أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة .
من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها .



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم