فيديو.. أول حالة ولادة طبيعية في موسم الحج

المواطن - واس

كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه “محمد”, ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

#أبطال_الصحة يستقبلون "محمد" من أفغانستان أول مولود في الحج. pic.twitter.com/epnUF0eMSa — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 6, 2019

وأبانت “الصحة” أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة .

من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها .